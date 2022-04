Stiri pe aceeasi tema

Razboi in Ucraina, ziua 47. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a transmis ca bombardamentele nu vor inceta pana nu se va ajunge la un acord intre cele doua țari. Tancuri germane vor intra in lupta contra Rusiei pentru prima data de la sfarșitul

Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, mulțumește Indiei pentru ca a luat situația din Ucraina „in ansamblul sau de fapte", anunța CNN, potrivit mediafax.

Astazi, in a 15-a zi de conflict, Rusia și Ucraina s-au așezat din nou la masa negocierilor. Rusia și Ucraina au de trecut peste o prapastie in timp ce negocierile se intensifica. Miniștrii de externe se intalnesc astazi in Turcia, neutralitatea și teritoriul fiind printre temele cheie.

Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, și omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba au discutat joi, 10 martie, in Turcia. Astazi a fost prima intalnire la acest nivel, de la inceputul invaziei Ucrainei de catre Rusia, la 24 februarie.

Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a declarat ca atunci cand se va intalni cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, joi, in Turcia, va propune sa aiba loc discutii directe intre presedintii Ucrainei si Rusiei, relateaza AP.

Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a amenințat din nou, joi, intr-un interviu acordat televiziunii de stat, țarile occidentale. „Daca vor incepe un adevarat razboi impotriva noastra, atunci trebuie sa se gandeasca cu atenție", a spus Lavrov, intrebat despre amenințarile Rusiei cu bomba

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a acordat un interviu acordat postului tv Al Jazeera. Ministrul de Externe al lui Putin expune motivele Kremlinului pentru invadarea Ucrainei, vorbește despre neo-naziștii Kievului și arata cum actualii conducatori, in frunte cu Zelynski, au impins lucrurile

Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, i-a cerut sambata, intr-o convorbire telefonica, omologului sau rus, Serghei Lavrov, ca Rusia sa puna capat operațiunii militare din Ucraina, anunța AFP, citand o sursa diplomatica turca.