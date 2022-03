Stiri pe aceeasi tema

- Riscul unei lovituri de stat organizata de FSB, serviciul secret al Rusiei, impotriva lui Vladimir Putin crește cu fiecare saptamana de razboi in Ucraina, potrivit unei surse de rang inalt (whistleblower) din serviciile de informații ruse, scrie The Guardian.

- Israelul a oprit vanzarea programului de spionaj Pegasus Ucrainei de teama ca tranzacția va atrage furia Rusiei, potrivit unor persoane familiarziate cu decizia venita din partea oficialilor israelieni, informeaza The Guardian.

- Ambasadorul Chinei in SUA, Qin Gang, a scris un articol de opinie in Washington Post, in care a afirmat ca guvernul sau nu știa nimic despre planurile Rusiei de a invada Ucraina și ca ar fi incercat sa le opreasca daca ar fi știut. The Guardian amintește ca liderul chinez Xi Jinping s-a intalnit cu…

- Serviciile de informații militare ucrainene au declarat marți, 8 martie, ca forțele Kievului au ucis un general rus in apropierea orașului asediat Harkov. Este vorba de al doilea comandant rus de grad inalt care a murit in timpul invaziei. Genaralul-maior Vitali Gherasimov, șef de stat-major și primul…

- O investigație privind crime de razboi in legatura cu invazia Rusiei in Ucraina a fost lansata, dupa ce un numar fara precedent de țari au cerut deschiderea unei astfel de anchete, scrie The Guardian.

- Hackeri Anonymous și afiliați au revendicat mai multe atacuri cibernetice care au paralizat mai multe site-uri web oficiale rusești, inclusiv cel al Agenției Federale Spațiale a Rusiei, Roscosmos. Aceste atacuri constau intr-un „denial of service” (DDOS), care face site-urile vizate inaccesibile. #FreeUkraine,…

- Occidentul s-ar putea simti frustrat de faptul ca vineri, cu ocazia votului din Consiliul de Securitate al ONU, China s-a abtinut, dar si Ministerul rus de Externe si-ar putea face griji, intrucat este un semnal si ca protectia Chinei nu este neconditionata, relateaza The Guardian.

- Statele Unite i-au propus lui Volodimir Zelenski sa il evacueze din Kiev, insa președintele Ucrainei a refuzat oferta și a decis sa ramana in capitala țarii, chiar daca este in pericol, informeaza The Guardian, citand Washington Post. Zelenski s-a angajat sa ramana in Ucraina, in ciuda faptului ca este…