Război în Ucraina. Întâlnire de urgență la baza NATO din Germania. Participă SUA și 40 de state aliate Pentagonul invita 40 de tari aliate sa se intalneasca, marți, in Germania, pentru a discuta despre nevoile in domeniul securitatii pe termen lung ale Ucrainei, in timp ce Kievul continua sa lupte impotriva armatei ruse in estul Ucrainei, relateaza AFP. Ministri ai Apararii si generali de rang inalt din 20 de state – membre si […] The post Razboi in Ucraina. Intalnire de urgența la baza NATO din Germania. Participa SUA și 40 de state aliate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

