- Ultimele cuvinte ale granicerilor EROI de pe Insula Șerpilor inainte de a fi UCIȘI: „Nava de razboi ruseasca, du-te la dracu” AUDIO| Ultimele cuvinte ale granicerilor EROI de pe Insula Șerpilor inainte de a fi UCIȘI: „Nava de razboi ruseasca, du-te la dracu” Toți cei treisprezece graniceri ucraineni…

- Insula Serpilor din Marea Neagra a fost capturata de fortele ruse, a declarat Politia de Frontiera a Ucrainei. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca toti politistii de frontiera aflati pe insula au fost ucisi in atacul rusilor. Infrastructura de pe insula a fost distrusa in urma unui atac…

- Rusia a capturat Insula Șerpilor din Marea Neagra. Serviciul de Frontiera de Stat Ucrainean a anunțat ca insula a fost bombardata Serviciul de Frontiera de Stat al Ucrainei a raportat ca mercenari ruși au capturat Insula Șerpilor. „Comunicarea cu aparatorii noștri s-a pierdut”, au transmis aceștia.…

- Mai multe orașe din estul și sudul Ucrainei au fost lovite joi dimineața de atacuri ale armatei Rusiei. Explozii s-au auzit și in zone din partea de nord a țarii, precum Kiev și Harkov. Se pare ca ​Mariupol, supranumit „poarta maritima a Donbas-ului”, a cazut in mainile rușilor. Conform agenției de…

- "Conducerea Ministerului Apararii Nationale a luat toate masurile necesare de reactie, atat cele care revin in mod direct institutiei, precum si cele de sprijin pentru celelalte componente ale sistemului national de securitate, conform planurilor de cooperare interinstitutionala, elaborate din timp",…

- Forțele ruse „intocmesc liste cu ucraineni identificați pentru a fi uciși sau trimiși in lagare” in cazul unei invazii in Ucraina, potrivit unei scrisori trimise de SUA Inaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet. Scrisoarea, nedatata, citeaza comportamentul Rusiei in anumite…

- ”Am sugerat posibile cai pentru un dialog pe mai departe” Bogdan Aurescu. Foto: facebook/MAE. RADOR: Interviul ministrului de externe român, Bogdan Aurescu, la BBC World News RADOR - România este stat membru NATO din anul 2004 și, dintre toate statele UE și NATO,…

- Au aparut noi imagini comerciale luate din satelit care arata prezenta masiva a fortelor militare ale Rusiei in apropierea Ucrainei, pe masura ce temerile privind o invazie iminenta cresc. Pe acest fundal, in speranta ca vor impiedica o invazie rusa in Ucraina, cateva state europene au decis sa trimita…