Incetarea focului ordonata de Vladimir Putin pentru Craciunul ortodox de rit vechi ar trebui sa inceapa vineri in Ucraina, primul armistițiu major de la inceputul invaziei, o masura interpretata de Kiev și aliații sai ca o dorința a Moscovei de a caștiga timp. In urma unui apel al patriarhului ortodox rus Kiril, dar și a […]