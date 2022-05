Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 7 Comitetul Internațional al Crucii Roșii a confirmat ca duminica este in curs de desfașurare un proces de evacuare a civililor din Mariupol. Informația a fost confirmata și de un purtator de cuvant al ONU, anunța BBC. Comitetul Internațional al Crucii Roșii a confirmat ca este in curs de desfașurare…

- Ucraina incearca evacuarea oamenilor de la Mariupol, insa Rusia respinge toate propunerile, a declarat sambata Mykhailo Podolyak, consilier al președintelui ucrainean. Potrivit acestuia, Moscova nu vrea sa permita crearea niciunui coridor umanitar. „Distrugerea orașului Mariupol și a luptatorilor de…

- Pe 12 aprilie 2022, in Ucraina vor fi deschise noua coridoare umanitare pentru evacuarea civililor din zonele afectate de razboi. Anunțul a fost facut de viceprim-ministra Ucrainei, Irina Vereșciuk. Astfel, urmeaza sa activeze urmatoarele coridoare: De la Mariupol la Zaporojie (cu transport propriu).…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat un armistițiu in Mariupol, joi, 31 martie, pentru evacuarea civililor, „cu participarea directa a reprezentanților Inaltului Comisariat al ONU pentru refugiați și ai Comitetului Internațional al Crucii Roșii”. Ministerul rus al Apararii a anunțat miercuri seara un…

- Rusia a anuntat luni seara, dupa incheierea negocierilor cu partea ucraineana, instituirea incetarii focului in mai multe orase incepand cu ora 07:00 GMT marti pentru a permite evacuarea civililor prin coridoare umanitare, transmite AFP. ‘Federatia Rusa anunta incetarea focului de la ora 10:00, ora…

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Evacuarea civililor din orasul Mariupol, oras devastat de bombardamente a inceput. Negocierile dintre Ucraina si Rusia, programate pentru acest weekend, au fost amanate, in timp ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a amenint

- Duminica se reia evacuarea civililor din Mariupol, orașul-port asediat de militarii ruși. Circa 400,000 de locuitori sunt blocați in incercuirea forțelor ruse. Evacuarea lor ar urma sa inceapa duminica la ora locala 12:00, pe fondul unei incetari temporare a focului care ar trebui sa dureze pana la…

- Mercenari rusi cu legaturi cu spionii Moscovei si-au sporit prezenta in Ucraina in ultimele saptamani, alimentand temeri in randul anumitor state membre ca Rusia ar putea incerca sa fabrice un pretext pentru o invazie, au declarat trei surse occidentale din domeniul securitatii, relateaza luni Reuters.…