Bombardamentele rușilor asupra unei uzine chimice din orasul ucrainean Severodonetk au cauzat un incendiu puternic in urma scurgerii mai multor tone de ulei de radiator, a anuntat sambata guvernatorul provinciei Lugansk, Serhii Gaidai, potrivit Reuters. In uzina respectiva se adapostesc sute de civili. Uzina chimica, bombardata de ruși Serhii Gaidai a adaugat ca in Severodonetk […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Incendiu puternic la Severodonetk, dupa ce rușii au bombardat o uzina chimica / Explozie și la combinatul chimic din Avdiivka - FOTO/VIDEO first appeared on Ziarul National .