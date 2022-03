Stiri pe aceeasi tema

- Este greu de crezut ca militarii ruși nu au bombardat intenționat noaptea trecuta centrala nucleara din Zaporojie, a declarat vineri vicepremierul britanic Dominic Raab, citat de Reuters.Autoritațile din Ucraina au anuntat ca fortele militare ruse au preluat vineri controlul asupra centralei nucleare…

- Ziua a 9-a a invaziei Rusiei in Ucraina. Un incendiu a avut loc la centrala nucleara din Zaporojie. Incendiu la centrala nucleara din Zaporojie In urma bombardamentelor rusești, in noaptea de joi spre vineri a izbucnit un incendiu la centrala nucleara din Zaporojie, cea mai mare din Europa. ️This is…

- Conflictul din Ucraina a intrat in ziua a noua, iar noaptea trecuta s-au dat lupte grele in zona centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, situata in sud-estul țarii. O cladire a complexului nuclear a fost cuprinsa de flacari. Dmytro Orlov, primarul localitatii Enerhobar, situata…

- Tensiunile cresc in Ucraina in condițiile in care se raporteaza noi incalcari ale incetarii focului pe linia frontului dintre regiunile separatiste Donețl și Lugansk și forțele ucrainene. In paralel, se fac noi eforturi diplomatice, in incercarea de incerca evitarea unui conflict de proporții. PRESSALERT.ro…