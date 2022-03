Stiri pe aceeasi tema

UPDATE 7 Publicatia independenta rusa Novaia Gazeta, al…

UPDATE 5 Ucraina se asteapta la o noua runda de negocieri…

UPDATE 4 Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a…

UPDATE 3 Oleksandr Tkachenko, ministrul ucrainean al Culturii,…

UPDATE 3 Președintele Aleksandr Lukașenko a declarat vineri…

- Este greu de crezut ca militarii ruși nu au bombardat intenționat noaptea trecuta centrala nucleara din Zaporojie, a declarat vineri vicepremierul britanic Dominic Raab, citat de Reuters.Autoritațile din Ucraina au anuntat ca fortele militare ruse au preluat vineri controlul asupra centralei nucleare…

UPDATE Rusia va introduce pedeapsa cu inchisoarea pentru…

Conflictul din Ucraina a intrat in ziua a noua, iar noaptea trecuta s-au dat lupte grele in zona centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, situata in sud-estul țarii. O cladire a complexului nuclear a fost cuprinsa de flacari. Dmytro Orlov, primarul localitatii Enerhobar, situata…