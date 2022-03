Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit vineri la centrala nucleara Energodar din regiunea Zaporijie, situata in sud-estul Ucrainei, dupa ce fortele ruse au tras asupra uzinei, a relatat primarul orasului, Dmitri Orlov, pe in contul sau Telegram, informeaza EFE si Reuters. * UPDATE ORA 08.15 AIEA anunta ca echipament…

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE 2 O a doua runda de negocieri intre Moscova si Kiev in vederea incheierii unui armistitiu este asteptata sa aiba loc joi, la opt zile de la declansarea invaziei ruse…