- Razboi in Ucraina, ziua 47. Procurorul general al Ucrainei afirma ca 1.222 de cadavre au fost descoperite in regiunea Kiev de cand forțele rusești s-au retras din zona. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill I, a facut apel la enoriașii rusi, duminica

- Armata rusa continua sa bombardeze orașele pașnice ale Ucrainei de mai bine de patru saptamani. Rusii au atacat cu rachete Liovul, au preluat controlul asupra orasului Slavutici, unde locuieste personalul Centralei Nucleare avariate de la Cernobil, si au bombardat suburbiile din

- Razboi in Ucraina, ziua 14. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Potrivit Pentagonului, Rusia are in Ucraina peste 90% din intreaga forta militara. Rezistenta Ucrainei ii da d

- Armata ucraineana cheama miercuri mamele militarilor rusi luati prizonieri pe teritoriul ucrainean sa vina sa-si ia fiii, in timp ce Kievul anunta ca a luat zeci de prizonieri de la inceputul invaziei Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP.