RĂZBOI ÎN UCRAINA. Imagini VIDEO uluitoare cu lansarea unei rachete hipersonice rusești S-550. Ai mai văzut așa ceva? Conflicte cum este cel din Ucraina sunt un prilej pentru beligeranți sa foloseasca arme moderne, in cazul Rusiei rachete hipersonice. Pe rețelele de socializare au aparut materiale video ce prezinta testul unei astfel de rachete rusești. Este vorba insa de sistemul S-550. For the deluded who think that Ukraine is defeating the Russian army, they […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Imagini VIDEO uluitoare cu lansarea unei rachete hipersonice rusești S-550. Ai mai vazut așa ceva? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

