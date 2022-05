Apar noi imagini cutremuratoare dupa evacuarea civililor din combinatul siderurgic Azovstal, in orașul ucrainean Mariupol. Evacuarea unui prim grup de civili, duminica, a fost confirmata de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și de Comitetul Internațional al Crucii Roșii, in operațiuni fiind implicați și reprezentanți ai ONU. „Catacomba copiilor” Noi filmari au aparut pe mesageria Telegram, dupa […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Imagini needitate din interiorul AZOVSTAL. Conditiile INUMANE in care sunt ținuți copiii! / Ultimele informatii din Mariupol first appeared on Ziarul National .