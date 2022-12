Stiri pe aceeasi tema

- Costurile reintegrarii Republicii Moldova in Romania. Criza din regiune – o oportunitate. Viitorul R. Moldova fara Unire – stat semi-eșuat sau preluat de ruși. Toate partidele mari au mize politice imediate si sufera, la nivelul expresiei strategice, de raportarea la probleme false. Costurile reunificarii,…

- Patriarhul lui Putin, Chiril, se plange ca nu a fost lasat sa intre in UE: el a facut acest anunt la o intalnire la Moscova cu Intaiestatatorul Bisericii Asiriene Catolice Apostolice din Rasarit, Mar Ava III. „A fost luata o decizie fara precedent: sa nu lasi patriarhul sa intre pe teritoriul Uniunii…

- Razboiul din Ucraina, inflatia si criza energetica au facut mai importanta ca niciodata continuarea pasilor spre uniunea pietelor de capital, pentru a finanta tranzitia verde si digitala, au declarat luni guvernatorii bancilor centrale din Franta si Germania, transmite Reuters. Fii la curent…

- Un atac nuclear rusesc ar schimba cursul razboiului din Ucraina și aproape sigur ar atrage un „raspuns fizic” din partea aliaților Kievului și, eventual, din partea NATO, a declarat miercuri un oficial de rang inalt al Alianței Nord-Atlantice.

- Sa invatam din istorie sa alegem mereu calea pacii. Acesta este apelul lansat de Papa Francisc in timpul rugaciunii Angelus, in timp ce in Ucraina se teme escaladarea nucleara, la 60 de ani de la criza rachetelor din Cuba, care a avut loc in timpul celui de-al II-lea Conciliul Vatican. "Nu putem…

- Razboi in Ucraina, ziua 225. Ucraina recupereaza mai multe teritorii in regiunea pe care Rusia susține ca a anexat-o. Zelenski spune ca Novovoskresenske, Novohryhorivka și Petropavlivka, la nord-est de orașul Herson, au fost "eliberate"

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 224. Armata Ucrainei continua sa-si elibereze teritoriul atat in est, cat si in sudul tarii, iar fortele rusesti nu par sa o poata opri. Contraofensiva, insa, a dus la noi atacuri in Kiev, chiar in aceasta dimineata. Sapte drone kamikaze au fost lansate si cel putin o persoana…