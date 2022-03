RĂZBOI ÎN UCRAINA. Harkov sub asediu, clădiri distruse. Orașul a fost bombardat toată noaptea – VIDEO Rușii s-au dezlanțuit asupra cartierelor rezidențiale din Harkov toata ziua de marți, inclusiv in primele ore ale dimineții de miercuri. Mai multe zone rezidențiale au fost bombardate, facand victime in randul civililor. Cel puțin 21 de persoane au fost ucise și 112 au fost ranite in urma bombardamentelor asupra Harkovului, a spus guvernatorul regiunii, citat […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Harkov sub asediu, cladiri distruse. Orașul a fost bombardat toata noaptea - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

