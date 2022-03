Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 29. Astazi va avea loc summit-ul NATO la Bruxelles, cea mai importanta intalnire a șefilor de state și guverne din NATO, unde se va discuta despre razboiul din Ucraina. Joe Biden, președintele Statelor Unite, dar și președintele Kl

- Casa Alba a dezmințit, duminica, speculațiile din ultima vreme privitoare la o eventuala vizita a președintelui Statelor Unite, Joe Biden, in Ucraina, in cadrul deplasarii in Europa in aceasta saptamana. Jen Psaki, secretar de presa a președinției americane, a transmis pe Twitter: ”Deplasarea se va…

- Președintele american Joe Biden a transmis vineri ca ”vom apara fiecare centimetru din teritoriul NATO” și a subliniat din nou ca SUA nu vor trimite trupe terestre in Ucraina, potrivit CNN . „Nu vom lupta cu cel de-al Treilea Razboi Mondial in Ucraina”, a spus vineri Biden, intr-o conferința de presa,…