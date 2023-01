Stiri pe aceeasi tema

- Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari Wagner, a anunțat marți seara ca orașul Soledar, aflat in estul Ucrainei, a fost cucerit de oamenii sai la finalul mai multor zile de lupte grele.

- Se dau lupte crancene la periferia orașului Soledar, un oraș din estul Ucrainei aflat in apropiere de Bahmut, cel mai fierbinte punct de pe linia frontului, a declarat marți șeful grupului paramilitar rus Wagner, potrivit AFP. „Sa fim sinceri (...) Armata ucraineana lupta cu curaj pentru Bahmut și Soledar.…

- Primul grup de foști prizonieri care au participat la invazia Ucrainei in calitate de voluntari ai PMC Wagner au incheiat perioada de șase luni din contract și toate cazierele judiciare ale foștilor pușcariași au fost șterse, a declarat fondatorul PMC Evgheni Prigojin, pentru RIA Novosti. „Ne-am incheiat…

- Razboi in Ucraina, ziua 314. Rusia intentioneaza sa duca o campanie prelungita de atacuri cu drone iraniene pentru a "epuiza" Ucraina, a spus luni seara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

- Razboi in Ucraina, ziua 288. Primarul Kievului a avertizat miercuri cu privire la un scenariu "apocaliptic" pentru capitala ucraineana in aceasta iarna daca vor continua atacurile aeriene rusești. Deși nu este nevoie ca oamenii sa plece acum, ar trebui sa

- NewsGuard a descoperit ca TikTok gazduiește sute de videoclipuri care promoveaza binecunoscutul grup de mercenari ruși Wagner cu imagini și muzica violenta. Aceste videoclipuri au fost vizionate de peste un miliard de ori. „M-am trezit in aceasta pivnița, unde mi-au spus ca voi fi judecat”, explica…

- Seful paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, a anunțat vineri, 11 noiembrie, ca organizatia va forma miliții și va construi fortificatii in doua regiuni din Rusia de la frontiera cu Ucraina, relateaza AFP. O fortificație de aproape doi kilometri a fost construita in afara orașului Hirske, ocupat…

- Razboi in Ucraina, ziua 237. Bombardamentele rusesti au continuat, noaptea trecuta, in orase din centrul si sudul Ucrainei. Intre timp, Rusia mobilizeaza 10.000 de soldati, tancuri si echipamente militare grele in Belarus, la granita cu Ucraina.