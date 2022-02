Stiri pe aceeasi tema

- Situația devine tot mai tensionata in regiunile separatiste din estul Ucrainei in condițiile in care Kremlinul a ordonat primirea in Rusia, ca refugiați, a civililor din zona, insa cu excepția barbaților care au primit ordin de mobilizare. SUA au criticat mișcarea Rusiei de a evacua regiunile separatiste…

- Presedintele francez Emmanuel Macron da asigurari marti ca a „obtinut”, in negocieri cu omologul sau rus Vladimir Putin, „sa nu aiba loc o degradare si nici o escaladare” in criza ruso-occidentala in centrul careia se afla Ucraina, relateaza AFP.

- Dupa discuțiile care au dura 6 ore, intre președinții Franței și Rusiei, de luni dupa-amiaza, cei doi șefi de stat au avut o conferința de presa in care au explicat opțiunile fiecaruia. Intrebat de ziariștii francezi ce va face Rusia in cazul in care Ucraina ar deveni membru NATO, Vladimir Putin a raspuns…

- Rusia, care de obicei este asemanata cu un urs, a reactionat miercuri cu ironie la afirmatia purtatoarei de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, care a comparat cu o zi in urma Rusia cu o "vulpe", relateaza agentia de presa RIA Novosti. In conferinta sa de presa zilnica, purtatoarea de cuvant a Casei…

- Rusia , președintele Vladimir Putin, sunt gata sa-l primeasca pe președintele Volodimir Zelenski pentru a discuta despre normalizarea relațiilor cu Ucraina, a declarat vineri, 28 ianuarie, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Dar daca Zelenski intenționeaza sa discute despre problemele Donbas,…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca Rusia este gata sa trimita "in orice moment" un negociator din partea guvernului la tratative cu Statele Unite pe tema garantiilor de securitate cerute de Moscova pentru detensionarea crizei legate de Ucraina, transmite Reuters.…

- Rusia se va confrunta cu consecinte grele si costuri severe daca presedintele Vladimir Putin va ataca Ucraina, a avertizat duminica Grupul celor mai dezvoltate sapte state ale lumii (G7), intr-un comunicat citat de Reuters, arata News.ro. Serviciile de informatii americane evalueaza ca Rusia…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, va avea astazi o convorbire in sistem video cu omologul sau rus, Vladimir Putin, pe fondul declarațiilor tot mai belicoase ale celor doua parți legate de situația din Ucraina. Putin avertizeaza ca exista linii roșii in privința Ucrainei, care nu pot depașite,…