- Intr-un discurs transmis luni noaptea tarziu, Volodimir Zelenski a anunțat ca in cele cinci zile de cand a inceput asaltul rușilor au avut loc 56 de lovituri cu rachete, iar 113 rachete de croaziera au fost lansate in Ucraina.„Bombardarea brutala a Harkovului cu rachete de artilerie este in mod clar…

- Razboiul din Ucraina face o prima victima la nivel inalt in randul trupelor de ocupație. Informații neconfirmate din surse oficiale susțin ca un general ar fi fost ucis in lupta sambata seara. Totodata, trupele ucrainene ar fi capturat un maior rus, comandantul unei divizii motorizate. Se pare ca este…

- Zeci de explozii și focuri de arma in mai multe zone ale capitalei Kiev s-au auzit in tot cursul nopții de vineri spre sambata. Peste 50 de explozii și focuri de arma au fost semnalate in zonele Shulyavka, Beresteiska și Gradina Zoologica din Kiev. Exista, de asemenea, rapoarte despre focuri de arma…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a convocat o ședința a Consiliului Național de Securitate și Aparare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Calmul afișat de Ucraina in ultimele saptamani s-a disipat parțial dupa ce au aparut informații, chiar de la Casa Alba, ca un posibil atac al Rusiei e posibil in doar cateva zile. Joe Biden ar fi avertizat, vineri, aliații ca un atac al Rusiei asupra Ucrainei este posibil in doar cateva zile. Cum a…

- Generalul rus in rezerva Leonid Ivașov ii cere președintelui rus Vladimir Putin sa iși dea demisia daca nu o sa se preocupe de problemele reale ale Rusiei și nu va „renunța la politica criminala de provocare a unui razboi” in Ucraina, intr-un apel adresat public și citat de Deutsche Welle in limba rusa.

- Riscul unei invazii rusești in Ucraina sporește tensiunea in Europa. NATO intarește așa-numita forța de descurajare, trimițand mai multe nave militare și avioane pe flancul estic al Alianței. Ministrul ucrainean al Apararii, Alexei Reznikov, a ca nu a primit pana acum nicio informație care sa indice…