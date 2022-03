RĂZBOI ÎN UCRAINA. Giganții Toyota și Volskwagen își suspendă activitățile în Rusia. Mercedes lovește armata lui Putin Cele mai mari grupuri auto din lume, Toyota și Volkswagen, au anunțat ca vor suspenda producția in Rusia, din cauza repercusiunilor razboiului din Ucraina, iar alți producatori japonezi și germani iși opresc sau iși limiteaza la randul lor activitațile locale. Toyota iși va opri producția „ pana la noi ordine”, incepand de vineri, 4 februarie, precum […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Giganții Toyota și Volskwagen iși suspenda activitațile in Rusia. Mercedes lovește armata lui Putin first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

