Unul dintre cei mai importanți piloți de aviație militara din Ucraina, supranumit „Fantoma de la Kiev”, ar fi fost ucis. Informația a fost transmisa de forțele militare ucrainene. Se crede ca piloții de vanatoare ucraineni au doborat 10 avioane rusești in prima zi a invaziei ruse, pe 24 februarie. Deși afirmația nu era confirmata, presa […] The post RAZBOI IN UCRAINA. „Ghost of Kyiv” a murit! Pilotul-erou al Ucrainei, doborat de ruși! - VIDEO first appeared on Ziarul National .