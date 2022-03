Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ucrainene au reocupat orase si pozitii defensive la periferia estica a Kievului, a declarat vineri Ministerul britanic al Apararii in ultima sa actualizare a informatiilor, citata de CNN.

- Forțele ucrainene au reocupat orașe și poziții defensive la periferia estica a Kievului, a declarat vineri Ministerul britanic al Apararii in ultima sa actualizare a informațiilor, citata de CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Forțele ucrainene au reocupat orașe și poziții defensive la periferia estica a Kievului, a declarat vineri Ministerul britanic al Apararii in ultima sa actualizare a informațiilor, citata de CNN.

- Armata rusa s-a retras la peste 30 km est de Kiev in ultimele 24 de ore si a inceput sa stabileasca pozitii defensive pe mai multe fronturi din Ucraina, a declarat miercuri un inalt oficial al Pentagonului, transmite AFP. „Ucrainenii au reusit sa-i respinga pe rusi la 55 km la est si nord-est de Kiev”,…

- Armata rusa s-a retras la peste 30 km est de Kiev in ultimele 24 de ore si a inceput sa stabileasca pozitii defensive pe mai multe fronturi din Ucraina, a declarat miercuri un inalt oficial al Pentagonului, transmite AFP. „Ucrainenii au reusit sa-i respinga pe rusi la 55 km la est si nord-est de Kiev”,…

- Razboi in Ucraina, ziua 27. Rusia intensifica atacurile asupra Kievului dar și a marilor orașe. Ucraina rezista. La fel si presedintele Volodimir Zelenski. In 27 de zile de razboi au fost dejucate mai multe tentative de asasinat care-l vizau direct.

- Razboi in Ucraina, ziua 27. Rusia intensifica atacurile asupra Kievului dar și a marilor orașe. Mariupol și Odesa sunt bombardate fara incetare. La Kiev se impune o noua restricție de circulație, iar armata ucraineana se așteapta la un nou asediu din partea rușilor. Zelenski insista asupra unei intalniri…

- Rusia a continuat peste noapte bombardamentele la Kiev și Jitomir in nord, dar și la Nikolaev in sud, in timp ce Odessa se pregatește pentru un atac amfibie. In zonele ocupate deja rușii au trecut la schimbarea administrației locale cu reprezentanți obedienți fața de Moscova. La Melitopol, primarul…