Noi explozii au fost raportate duminica dimineața in capitala Ucrainei, Kiev. De asemenea, mai multe localitați din estul țarii au fost ținta tirurilor de rachete. Au existat explozii in districtele Darnuțki și Dniprovski din Kiev, a anunțat primarul Kievului, Vitali Kliciko, pe Telegram. Bilanț tragic in Donețk Potrivit presei ucrainene, și in orașul Donețk au […]