Accident grav, pe Salonta – Arad! A murit o femeie de 39 de ani

Un grav accident de circulație a avut loc duminică dimineață la ieșire din Salonta, spre localitatea Ciumeghiu. Din primele informații furnizate de Poliția Bihor, o... The post Accident grav, pe Salonta – Arad! A murit o femeie de 39 de ani appeared first on Special Arad… [citeste mai departe]