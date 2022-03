Stiri pe aceeasi tema

- Noi negocieri intre Rusia și Ucraina ar putea avea loc saptamana viitoare, potrivit lui Mykhailo Podoliak, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. „Va fi programata o intalnire, cea de-a patra runda de negocieri. Ar putea fi maine, poimaine”, a declarat Podoliak pentru Belta, agenția…

- Razboi in Ucraina, ziua 15. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost bombardata de ruși și mai multe femei gravide au fost ranite.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți ca exista informații credibile conform carora Rusia vizeaza civilii din Ucraina și a cerut Moscovei sa puna capat conflictului. Intr-o declarație de presa susținuta la Riga in Letonia, el a subliniat ca alianța lucreaza pentru a se asigura…

- Luptele dintre fortele ruse si ucrainene au continuat duminica in cea de-a patra zi a invaziei ruse a Ucrainei, capitala ucraineana Kiev si zona inconjuratoare devenind un front de lupta major in razboi.

- Forțele armate ale Ucrainei au declarat sambata, 26 februarie, ca au provocat „pierderi grele” armatei ruse, intr-un comunicat de presa publicat dimineața. Potrivit comunicatului, 3.500 de soldați ruși au fost uciși și 200 au fost luați prizonieri, de la inceputul invaziei rusești asupra teritoriului…

- Moment jenant pentru Serghei Lavrov, liderul diplomației Rusești. În cadrul unei conferințe de presa susținuta astazi la Moscova, acesta s-a certat practic cu unul dintre jurnaliștii CNN, care se afla în aceste momente la Kiev, transmite realitatea.md. Fiind Întrebat daca…

- Polonia se pregateste pentru un posibil aflux de refugiati daca Rusia va ataca Ucraina, a anuntat ministrul de Interne, Mariusz Kaminski, potrivit Reuters. Washington afirma ca Rusia, care are peste 100.000 de soldati masati in apropierea Ucrainei, ar putea invada in orice moment tara vecina.…

- Kievul a anuntat vineri ca Rusia recruteaza în mod activ mercenari si îi pregateste intensiv pentru a-i trimite în zonele controlate de separatisti în estul Ucrainei, informeaza Reuters si AFP. ''Comandamentul fortelor ruse continua sa consolideze capacitatile…