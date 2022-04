Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 7 Procurorul general al Ucrainei afirma ca 1.222 de cadavre au fost descoperite in regiunea Kiev de cand forțele rusești s-au retras din zona. Irina Veneditktova a declarat pentru Sky News ca autoritațile ucrainene investigheaza 5.600 de cazuri de presupuse crime de razboi comise de trupele rusești…

- Razboi in Ucraina, ziua 44. Kremlinul recunoaște pierderile de trupe Rusia si spune ca Ucraina a prezentat un proiect de acord de pace ”inacceptabil”. Intre timp continua cautarile in Borodianka, o localitate distrusa de bombardamentele masive ale rușilor

- In ziua 37 de razboi in Ucraina este programat un nou coridor umanitar de la ora locala 10:00, pentru a permite civililor sa plece din orașul-port asediat Mariupol, din sud-estul Ucrainei, dupa ce joi o coridorul umanitar a intampinat dificultați: trupele ruse au confiscat ajutoare

- Moment emoționant în capitala Ucrainei. Militarii au cântat imnul național în mijlocul distrugerilor din Kiev. Imaginile au fost publicate pe contul de Twitter al armatei și îi arata pe soldați cântând în mijlocul dezastrului lasat în…

- Centrala nucleara de la Zaporojie, capturata de ruși. Zelenski avertizeaza Europa Ukrinform: Centrala nucleara de la Zaporojie a fost capturata de forțele rusești In ultimele minute a fost facuta o actualizare a situației de la centrala nucleara din Zaporojie, din sudul Ucrainei. Un incendiu a izbucnit…

- Armata rusa a lansat bombardamente, in aceasta noapte, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei. De cealalta parte, armata ucraineana a dat o lovitura devastatoare fortelor armate ruse

- FOTO-VIDEO: Lupte aprige la Harkov, al doilea mare oraș al Ucrainei. Blindatele rusești au intrat pe strazi La Harkov, al doilea mare oraș din Ucraina, se dau lupte grele de strada. Blindate rusești au intrat pana in zona central a orașului. Este a patra zi a invaziei. Vezi VIDEO: Razboi in Ucraina.…

- VIDEO| RAZBOI in Ucraina: Rușii au reușit sa patrunda in Kiev. Tancurile invadatorilor se indreapta spre centrul capitalei ucrainiene VIDEO| RAZBOI in Ucraina: Rușii au reușit sa patrunda in Kiev. Tancurile invadatorilor se indreapta spre centrul capitalei ucrainiene Forțele rusești au reușit sa patrunda…