- De 100 de zile Ucraina traiește in razboi, iar conflictul cu Rusia se anunța unul de lunga durata. Forțele ruse controleaza acum aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Luptele continua in mai multe parți ale regiunilor Lugansk și Donețk, in timp ce…

- Ucrainenii au anuntat sambata seara ca au inceput o ofensiva importanta in sudul tarii. Au atacat in forta inamicul din directia Nikolaev si ar fi silit armata rusa sa se retraga in dezordine spre Herson. La randul lor, rusii au anuntat preluarea controlului in Liman, informatii neconfirmate de Kiev.…

- Razboiul din Ucraina a contribuit la creșterea numarului de persoane stramutate forțat in intreaga lume la peste 100 de milioane pentru prima data, spune agenția ONU pentru Refugiați. Agenția a menționat ca razboiul a stramutat opt ​​milioane in Ucraina, iar peste șase milioane de oameni au parasit…

- Luptele grele continua in estul Ucrainei in jurul oraselor Severodonetk si Lisiceansk din regiunea Lugansk, relateaza duminica dpa, citand autoritatile ucrainene, relateaza Agerpres. Pozitii ale trupelor ucrainene din zona aflata de-a lungul intregii linii a frontului sunt bombardate de artileria rusa,…

- UPDATE 2 Statul Major General al Ucrainei a transmis sambata ca Rusia a lansat noi atacuri asupra regiunilor de est, dar fara succes pentru Moscova, relateaza DPA. „Luptele continua”, se arata intr-un raport al Statul Major General. Rusia continua sa trimita trupe in apropiere de orasul Izium din regiunea…

- Fortele ruse continua sa-si redesfasoare echipamentele de lupta si de sprijin din Belarus spre estul Ucrainei, inclusiv spre locatii in apropiere de Harkov si de Severodonetk, a notat Ministerul Apararii al Regatului Unit intr-un raport regulat pe Twitter.Artileria rusa continua sa loveasca pozitii…

- RAZBOI in Ucraina, ziua 36: Forțele ruse au inceput sa se retraga din Cernobil. Armata ucraineana se pregatește de noi lupte in estul țarii RAZBOI in Ucraina, ziua 36: Forțele ruse au inceput sa se retraga din Cernobil. Armata ucraineana se pregatește de noi lupte in estul țarii Forțele ruse au inceput…

- Forțele Armate din Belarus nu vor participa la razboiul Rusiei impotriva Ucrainei. Armata este gata sa acționeze numai pe teritoriul țarii sale. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la Interfax. "Astazi, Forțele armate, forțele și mijloacele organizației militare a statului sunt gata…