- Forțele armate ucrainene spun ca au recucerit o alta așezare in regiunea Harkov, in timp ce trupele iși continua contraatacurile in zona, transmite CNN. Ucrainenii au raportat, de asemenea, lupte grele in regiunea Lugansk, unde forțele ruse incearca strapunga apararea ucraineana.

- Peste 260 de luptatori ucraineni, dintre care 53 raniti, au fost evacuati luni din Azovstal. Cel putin zece persoane au fost ucise in bombardamente ruse asupra orasului Severodonetk, in estul Ucrainei, aproape inconjurat de fortele Moscovei.

- Razboi in Ucraina, ziua 79. Ucraina va primi un nou ajutor militar din partea Uniunii Europene, cu o valoare de 500 de milioane de euro. Se dau lupte grele la uzina Azolstal, dar forțele ucrainene rezista atacurilor și continua contraofensiva la Harkov. I

- Razboi in Ucraina, ziua 79. Se dau lupte grele la uzina Azolstal, dar forțele ucrainene rezista atacurilor și continua contraofensiva la Harkov. In schimb, au pierdut un oraș din estul țarii.

- Razboi in Ucraina, ziua 66. Președintele Volodimir Zelenski a declarat ca exista riscuri mari de a inceta orice discuții cu partea rusa. Mai mult, acesta i-a avertizat pe ruși ca in cazul uciderii aparatorilor ucraineni din Mariupol sau a unui așa-zis „re

- Razboi in Ucraina, ziua 30. A trecut o luna de cand a inceput invazia trupelor ruse in Ucraina. Mii de oameni au murit, printre care și 121 de copii, și mii de locuințe au fost complet distruse. Cu toate astea, Rusia nu pare sa dea inapoi.

- Bombardamentele și atacurile Rusiei in Ucraina au avut ca ținta zonele marilor orașe Kiev și Harkov in noaptea de sambata spre duminica. Forțele armate ale Rusiei au lovit un gazoduct in al doilea cel mai mare oraș - Harkov precum și un bloc de locuințe, o femeie cazand victima. Potrivit oficialilor…

- Forțele ucrainene au reușit sa recucereasca aeroportul militar de la Hostomel, a anunțat un consilier al administrației prezidențiale din Ucraina, relateaza Reuters, citata de Hotnews . Ministrul Afacerilor Interne ar fi zis și el ca aeroportul, aflat in apropierea Kievului, este din nou sub controlul…