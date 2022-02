Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a reluat, la primele ore, atacurile asupra Ucrainei. Doua explozii puternice s-au auzit in capitala Kiev. Ora 07:14 Banca centrala a Ucrainei a interzis plațile catre entitați din Rusia și Belarus, precum și operațiunile care implica monedele ambelor națiuni, a anunțat vineri autoritatea de reglementare,…

- Cateva explozii s-au auzit la Kiev, vineri dimineata, la ora 4:22 – scrie UNIAN, raportand astfel de situatii in raioanele Pecersk, Holosiivski, Pozniaki si Troescina. „Au fost atacuri cu rachete balistice sau de croaziera asupra Kievului” – a scris pe Telegram Anton Gherascenko, un consilier din MAI…

- Rusia a reluat, la primele ore, atacurile asupra Ucrainei. Doua explozii puternice s-au auzit in capitala Kiev. 6.16 Blinken se declara convins ca Putin incearca sa rastoarne guvernul ucrainean. Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, se declara „convins” ca presedintele rus Vladimir Putin incearca…

- Autoritațile ruse le-au spus cetațenilor sa nu participe la protestele anti-razboi, relateaza CNN, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, condamna ferm agresiunea militara a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei.„Condamn ferm agresiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei. Aceasta agresiune a Rusiei va fi intampinata cu cea mai puternica si imediata reactie din partea comunitatii internationale, provocand…

- Razboi in Ucraina, in ultimele 48 de ore fiind inregistrate numeroase explozii. In Donbas situația este una critica, potrivit jurnaliștilor ProTv. In regiunea amintita in ultimele 2 zile au fost peste 1500 de explozii. Avem deja și primele victime ale acestui razboi. Occidentul, pe de alta parte, amenința…

- Fostul campion mondial la categoria grea Vitali Kliciko, 50 de ani, primarul orasului Kiev, l-a criticat dur pe presedintele rus Vladimir Putin, spunand ca acesta este „o cangrena” pentru Europa. El a dezvaluit ca face pregatire militara impreuna cu rezervisti ucraineni, in contextul tensiunilor dintre…

- Presedintele american, Joe Biden, i-a transmis omologului sau rus, Vladimir Putin, in cursul videoconferintei, ca Statele Unite si aliatii europeni sunt "preocupati" de prezenta trupelor ruse in apropierea frontierelor Ucrainei si vor reactiona, in principal prin sanctiuni, in cazul unui atac.…