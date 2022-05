Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Explozii puternice s-au auzit joi dimineața in apropierea turnului de televiziune din Herson, oraș ocupat de trupele rusești la inceputul lunii martie. Nu exista informații clare cu privire la sursa atacului, dar agenția rusa de stat RIA Novosti susține ca Ucraina ar fi tras trei rachete, dintre care…

- Odesa a fost atacata puternic de trupele ruse, inca din timpul nopții. Armata rusa a lasat in urma ei peste 300 de cadavre ale civililor pe care i-a ucis in Bucha. Acum, invadatorii indreapta bombardamentele spre sudul și estul Ucrainei. Totodata, negociatorii ucraineni susțin ca se apropie de o comunicare…

- UPDATE 5 Autoritațile din regiunea Lviv din vestul Ucrainei au raportat sambata trei explozii puternice in apropierea orașului, potrivit Reuters. Autoritațile au recomandat populației sa se adaposteasca. „Au avut loc trei explozii puternice langa Lviv din direcția Kryvchytsy, acum exista o avertizare…

- A treia zi a bombardamentelor Rusiei in Ucraina. Armata lui Vladimir Putin a avansat și mai mult catre Kiev, explozii puternice fiind auzite in aceasta dimineața in capitala. Intre timp, purtatorul de cuvant al președintelui Volodimir Zelenski a anunțat ca ucrainenii sunt dispuși sa se așeze la masa…