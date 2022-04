RĂZBOI ÎN UCRAINA. Explozie uriașă la Nikolaev. S-a luminat cerul în urma deflagrației – VIDEO Situația din Ucraina continua sa preocupe o lume intreaga. O explozie uriașa a avut loc loc duminica seara, in cea de-a 46-a zi de la inceputul razboiului din Ucraina, in orașul ucrainean Nikolaev (Mikolaiv). Imagini cu cerul luminat de deflagrația puternica au aparut pe internet, pe rețelele de socializare. Nikolaev este un oraș-port cu ieșire […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Explozie uriașa la Nikolaev. S-a luminat cerul in urma deflagrației - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 47. Procurorul general al Ucrainei afirma ca 1.222 de cadavre au fost descoperite in regiunea Kiev de cand forțele rusești s-au retras din zona. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill I, a facut apel la enoriașii rusi, duminica

- Imagini surprinse din Odesa arata nori de fum care se ridica și inunda cerul in urma bombardamentelor rusești asupra unei rafinarii de la marginea orașului. , Mai multe rachete ruse au lovit portul ucrainean Nikolaev (Mikolaiv) de la Marea Neagra, a declarat duminica un consilier al Ministerului de…

- Mai multe rachete ruse au lovit portul ucrainean Nikolaev (Mikolaiv) de la Marea Neagra, a declarat duminica un consilier al Ministerului de Interne de la Kiev, Anton Gherascenko, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- A trecut o luna de cand rușii au inceput razboiul impotriva Ucrainei, iar bombardamentele aproape fara incetare și teroarea trupelor lui Putin au devenit o parte a vieții de zi cu zi pentru civilii ucraineni. Incalzirea vremii și venirea primaverii au adus cu ele, insa, o noua problema greu de gestionat…

- Situația din Ucraina devine din ce in ce mai grava. Rușii ataca zonele rezidențiale, iar civilii sfarșesc tragic. Viaceslav Chaus, guvernatorul orașului Cernihov, a vorbit despre situația actuala din fața unui hotel distrus complet de forțele lui Vladimir Putin.

- Un nou convoi cu ajutoare umanitare a ajuns in Ucraina din Romania, gest salutat de primarul unui oraș cu 230.000 locuitori Sambata, 5 martie, un nou transport de alimente, medicamente și alte ajutoare a ajuns in Ivano-Frankivsk, oraș din vestul Ucrainei unde traiau, inaintea conflictului armat, 230.000…

- Explozie puternica in centrul orașului Harkov. Cladirea Administratiei regionale de stat a fost distrusa parțial, in rezultatul atacului cu racheta. Mai multe imagini au fost publicate de presa din Ucraina.

- Situația devine tot mai tensionata in regiunile separatiste din estul Ucrainei in condițiile in care Kremlinul a ordonat primirea in Rusia, ca refugiați, a civililor din zona, insa cu excepția barbaților care au primit ordin de mobilizare. SUA au criticat mișcarea Rusiei de a evacua regiunile separatiste…