Stiri pe aceeasi tema

- Situația din Ucraina continua sa preocupe o lume intreaga. O explozie uriașa a avut loc loc duminica seara, in cea de-a 46-a zi de la inceputul razboiului din Ucraina, in orașul ucrainean Nikolaev (Mikolaiv). Imagini cu cerul luminat de deflagrația puternica au aparut pe internet, pe rețelele de socializare.…

- Razboi in Ucraina, ziua 47. Procurorul general al Ucrainei afirma ca 1.222 de cadavre au fost descoperite in regiunea Kiev de cand forțele rusești s-au retras din zona. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill I, a facut apel la enoriașii rusi, duminica

- UPDATE 7 Procurorul general al Ucrainei afirma ca 1.222 de cadavre au fost descoperite in regiunea Kiev de cand forțele rusești s-au retras din zona. Irina Veneditktova a declarat pentru Sky News ca autoritațile ucrainene investigheaza 5.600 de cazuri de presupuse crime de razboi comise de trupele rusești…

- Razboi in Ucraina, ziua 34. Rusii bombardeaza fara oprire. Cel putin 5.000 de persoane au fost ucise la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, de la inceputul invaziei ruse, a declarat luni pentru AFP o consiliera a presedintiei ucrainene.

- Procurorul-sef european Laura Kovesi si procurorul european Juraj Novocky s-au intalnit in aceasta dimineata cu procurorul general ucrainean Iryna Venediktova. In timpul vizitei lor in Ucraina, Parchetul European (EPPO) si Parchetul General al Ucrainei au semnat un acord de lucru, transmite un comunicat…

- Volodimir Zelenski și-a caștigat simpatia și admirația intregii lumi dupa ce a demonstrat cat de curajos este in fața invaziei trupelor rusești in Ucraina. Pentru a-și apara țara, președintele Ucrainei nu a lasat loc fricii, alegand sa lupte cu prețul vieții pentru patrie și pentru cetațenii ei. In…

- Rusia lui Putin este in aceste zile pusa sub presiunea occidentala, ca urmare a invaziei Ucrainei. Analiștii spun ca deciziile luate in ultimele zile de Putin par a fi ale unui om irațional, iar ulterior, au aparut zvori ca, de fapt, liderul de la Kremlin ar fi extrem de bolnav. Recent au aparut și…

- O explozie puternica a zguduit centrul orașului Lugansk, in estul Ucrainei, luni seara. Explozia a avut loc in fața unei cladiri care gazduiește biroul Centrului Comun pentru Control și Coordonare (JCCC) privind incetarea focului și stabilizarea liniei de demarcație in Republica Populara Lugansk (LPR).…