- Separatiștii din Donbas acuza forțele Ucrainei de bombardamente extrem de violente, care au distrus infrastructuri critice, lipsindu-i pe locuitori de apa potabila, energie electrica și caldura. Autoritațile autoproclamatelor Republici Populare Donețk și Lugansk (DNR și LNR) au inceput, vineri, sa evacueze…

- Separațiștii pro-ruși din estul Ucrainei au acuzat forțele guvernamentale ca au deschis focul asupra teritoriului lor de patru ori in ultimele 24 de ore, in timp ce Ucraina i-a acuzat pe rebeli ca au tras obuze, inclusiv unele care au lovit o gradinița și ar fi ranit doi civili, relateaza Reuters .…

- Cel putin doua persoane au fost ranite, iar altele sunt in stare de soc in urma unui atac asupra unei gradinite din regiunea ucraineana Lugansk, anunta autoritatile de la Kiev, atribuind atacul insurgentilor separatisti prorusi, in timp ce rebelii acuza Ucraina de incalcarea armistitiului. Fii…

- Separatistii pro-ruși din estul Ucrainei au anunțat joi ca forțele guvernamentale au deschis focul, pe teritoriul controlat de ei, de mai multe ori in ultimele 24 de ore. Ei au comunicat ca incearca sa determine daca tirurile au produs victime.

- Ucraina ar putea renunța la candidatura sa la NATO pentru a evita un razboi cu Rusia, a afirmat ambasadorul ucrainean în Marea Britanie, scrie Agerpres. O asemenea evolutie ar fi o concesie majora fata de Moscova, în raspuns la desfasurarea de trupe rusesti la granitele Ucrainei,…

- Ucraina a trimis guvernului german o scrisoare care include o lista cu diverse tipuri de armament de care Kievul sustine ca are nevoie in contextul conflictului cu Rusia, a relatat vineri ziarul Suddeutsche Zeitung, citat de dpa. Potrivit publicatiei citate, Ucraina solicita Germaniei sisteme antiracheta…

- Principalul reprezentant al separatiștilor pro-ruși din estul Ucrainei a cerut, joi, 27 ianuarie, ca Moscova sa le furnizeze acestora arme pentru a face fața forțelor Kievului, in plina criza ruso-occidentala care amenința sa agraveze acest conflict. „Trebuie sa facem fața dronelor Bayraktar”, a declarat…

- Kievul a anuntat vineri ca Rusia recruteaza in mod activ mercenari si ii pregateste intensiv pentru a-i trimite in zonele controlate de separatisti in estul Ucrainei, informeaza Reuters si AFP.