- In a sasea zi de razboi in Ucraina, bombardamentele au continuat in marile orase, inclusiv in Capitala Kiev, la marginea careia a ajuns si "convoiul mortii". Acesta este format din tancuri, blindate, arme de artilerie sau cisterne cu combustibil si se int

- Bombardamentele au continuat marti la Kiev, unde cel putin cinci persoane au fost ucise in urma unui atac asupra turnului de televiziune. Nu doar capitala Ucrainei a fost tinta rachetelor, ci si orasul Harkov. In timp ce pregateste un asalt asupra Kievului, armata rusa sustine ca a taiat accesul Ucrainei…

- O coloana de vehicule militare ruse a fost observata indreptandu-se spre Kiev, capitala Ucrainei, care a fost bombardata in noaptea de luni spre marti. Convoiul de vehicule s-ar intinde pe o distanta de circa 64 de kilometri. Nu doar Kievul a fost tinta rachetelor, ci si Harkov, al doilea oras ca marime…

- Bombardamentele și atacurile Rusiei in Ucraina au avut ca ținta zonele marilor orașe Kiev și Harkov in noaptea de sambata spre duminica. Forțele armate ale Rusiei au lovit un gazoduct in al doilea cel mai mare oraș - Harkov precum și un bloc de locuințe, o femeie cazand victima. Potrivit oficialilor…

- A treia zi a invaziei Rusiei in Ucraina. Armata lui Vladimir Putin continua asediul asupra principalelor orașe din Ucraina. Explozii masive in Ucraina In noaptea dinspre sambata spre duminica, armata rusa a atacat orașul Harkov, acolo unde au trimis mai multe bombe, aruncand in aer o conducta de gaz.…

- Rusia a declansat joi dimineata o ampla operatiuni militara impotriva Ucrainei, atacand direct mai multe orase si puncte cheie din Ucraina. Livemapua.com, un serviciu care documenteaza atacurile conflictului ruso-ucrainean inca din 2014, a publicat o harta cu locurile unde au fost raportate pana la…

- O explozie puternica a zguduit centrul orașului Lugansk, in estul Ucrainei, luni seara. Explozia a avut loc in fața unei cladiri care gazduiește biroul Centrului Comun pentru Control și Coordonare (JCCC) privind incetarea focului și stabilizarea liniei de demarcație in Republica Populara Lugansk (LPR).…

- Jurnalistul și analistul militar, Radu Tudor, spune ca este mai clar ca niciodata ca Rusia nu se retrage din Ucraina, ci din contra, se regrupeaza și avertizeaza ca „daca va avea loc o a doua invazie ruseasca in Ucraina, asta ne va afecta pe noi toți”, a relatat acesta intr-o emisiune Antena 3.„Vedem…