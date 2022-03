Stiri pe aceeasi tema

- Micronezia, un mic stat-arhipelag din Pacific, cu o populație de 100.000 de locuitori, a acuzat Moscova ca a facut un gest „fara nici o ambiguitate abominabil”. Regimul Putin nu a raspuns inca la acest gest. Astfel, Statele Federale din Micronezia au anunțat ca a rupt oficial relațiile lor diplomatice…

- Presedintele francez Emmanuel Macron afirma ca este util sa “lase deschisa calea” dialogului cu Moscova pentru a obtine oprirea ofensivei sale din Ucraina, insa denunta in acelasi timp duplicitatea omologul sau rus, Vladimir Putin, transmite AFP.Macron a declarat, la sfarsitul summitului extraordinar…

- Ucraina si Occidentul au reusit sa impiedice o ''escaladare'' din partea Rusiei, a afirmat marti seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba, la scurt timp dupa ce Ministerul Apararii de la Moscova a anuntat ca o parte dintre militarii rusi din districtele de la frontiera cu Ucraina revin la bazele…

- Relatiile dintre Londra si Moscova se afla la nivelul cel mai de jos, a estimat vineri ministrul rus al apararii Serghei Soigu, dupa o intalnire cu omologul sau britanic Ben Wallace, pe fondul tensiunilor dintre Rusia si Occident legat de desfasurarea de forte ruse la granitele ucrainene. “Din pacate,…

- Relatiile dintre Londra si Moscova se afla la nivelul cel mai de jos, a estimat vineri ministrul rus al apararii Serghei Soigu, dupa o întâlnire cu omologul sau britanic Ben Wallace, pe fondul tensiunilor dintre Rusia si Occident legat de desfasurarea de forte ruse la granitele ucrainene.„Din…

- In timpul saptamanii, Alexander este programator IT. Konstantin este freelancer in publicitate online. Dar sambata, cei doi s-au alaturat impreuna cu alții intr-un șantier abandonat de la periferia Kievului pentru a se antrena ca rezerviști ai armatei ucrainene. Ei sunt gata sa fie chemați in cazul…

- Zelenski nu a dat vreun detaliu cu privire la cum și cand ar putea fi ținut referendumul, dar a spus ca este una dintre opțiunile de a reinvia un proces de pace blocat in estul Ucrainei și de a pune capat conflictului cu Rusia vecina.In ultimele saptamani, Ucraina s-a straduit sa consolideze sprijinul…

- Ministerul Apararii din Belarus a protestat fata de ceea ce a numit intrari repetate in spatiul aerian belarus ale unui avion ucrainean, transmite Reuters preluat de news.ro Relatiile dintre cele doua tari s-au prabusit de anul trecut, cand Rusia a fost de partea presedintelui belarus Alexandr…