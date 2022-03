Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 25. Kremlinul afirma ca Occidentul este adevaratul vinovat pentru razboiul din Ucraina. Rușii planuiesc un atac puternic in Zaporojie, orasul cu cea mare centrala nucleara din Europa. Peste 6.000 de oameni au fost evacuați sambata

- Razboi in Ucraina, ziua 25. Kremlinul afirma ca Occidentul este adevaratul vinovat pentru razboiul din Ucraina. Rușii planuiesc un atac puternic in Zaporojie, orasul cu cea mare centrala nucleara din Europa. Peste 6.000 de oameni au fost evacuați sambata

- Razboi in Ucraina, ziua 25. Kremlinul afirma ca Occidentul este adevaratul vinovat pentru razboiul din Ucraina. Rușii planuiesc un atac puternic in Zaporojie, orasul cu cea mare centrala nucleara din Europa. Peste 6.000 de oameni au fost evacuați sambata

- Razboi in Ucraina, ziua 25. Kremlinul afirma ca Occidentul este adevaratul vinovat pentru razboiul din Ucraina. Rușii planuiesc un atac puternic in Zaporojie, orasul cu cea mare centrala nucleara din Europa. Peste 6.000 de oameni au fost evacuați sambata

- Razboi in Ucraina, ziua 24. Bombardamentele continua. In Kiev cad bombe. In Liov, la granita cu NATO, cad bombe. In Mariupol se duc operatiuni grele de salvare, sub alta ploaie de bombe. Biroul ONU pentru drepturile a anunțat ca cel puțin 816 civili au fo

- Este ziua a noua a razboiului din Ucraina si deja e clar ca nu se va termina curand. In ciuda restrictiilor impuse Rusiei de majoritatea tarilor democratice, Vladimir Putin nu da inapoi. 90% din armata sa e plasata la granita Ucrainei, potrivit Pentagonul

- In a sasea zi de razboi in Ucraina, bombardamentele au continuat in marile orase, inclusiv in Capitala Kiev, la marginea careia a ajuns si "convoiul mortii". Acesta este format din tancuri, blindate, arme de artilerie sau cisterne cu combustibil si se int