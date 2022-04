Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Razboi in Ucraina, ziua 19. Noi negocieri, violențele continua. Bloc bombardat la Kiev, oameni uciși Ucraina a intrat in a 19-a zi de invazie din partea Rusiei. O noua runda de negocieri intre cele doua parți va avea loc luni. Cu toate acestea, violențele de intensifica. Continua bombardamentele…

- Platformele Meta vor permite utilizatorilor Facebook și Instagram din unele țari sa indemne la violența impotriva rușilor și soldaților ruși in contextul invaziei din Ucraina, potrivit unor e-mailuri interne consultate de Reuters, intr-o modificare tempor

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Evacuarea civililor din orasul Mariupol, oras devastat de bombardamente a fost intrerupta, din nou, de bombardamente. Un atac masiv a fost lansat de rusi in orasul Vinita din centrul tarii, iar presedintele Volodimir Zelenski a

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Evacuarea civililor din orasul Mariupol, oras devastat de bombardamente a inceput. Negocierile dintre Ucraina si Rusia, programate pentru acest weekend, au fost amanate, in timp ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a amenint

- Orașul Trosteaneț din regiunea Sumi a fost ocupat de ruși. Dmytro Zhyvytskyy, șeful administrației regionale, a spus ca localitatea este pe punctul unei catastrofe umanitare, potrivit The Kiev Independent. Acum soldații ruși ar controla o stație de ambulanța și nu permit medicilor sa mearga la apeluri,…

- Zeci de oameni au fost ucisi si alte sute au fost raniti dupa ce orasul Harkov a fost bombardat de artileria rusa. Discutiile purtate la nivel inalt dintre Ucraina si Rusia au stagnat. Nu au fost inregistrate progrese in procesul de negociere. Presedintele francez, Emmanuel Macron incearca persuasiv…

- Un erou de razboi sirian vrea sa LUPTE in Ucraina impotriva rușilor: 130 de lovituri reușite cu lansatoare antitanc Un erou de razboi sirian vrea sa LUPTE in Ucraina impotriva rușilor: 130 de lovituri reușite cu lansatoare antitanc Suhail Muhammad Hamoud, un luptator sirian celebru pentru ca a distrus…

- Solidaritate in fiecare moment, in fata valului de ucraineni care fug din calea razboiului si ajung in tara noastra. In Romania, mii de oameni simpli ajuta cu ce pot. De la cazare, la pachete cu alimente ori produse de stricta necesitate.