- Razboi in Ucraina, ziua 44. Kremlinul recunoaște pierderile de trupe Rusia si spune ca Ucraina a prezentat un proiect de acord de pace ”inacceptabil”. Intre timp continua cautarile in Borodianka, o localitate distrusa de bombardamentele masive ale rușilor

- Reprezentantul Federatiei Ruse in Consiliul de Securitate al ONU, Vasili Nebenzia, a recunoscut ca nu este vorba despre o ”operatiune speciala” impotriva Ucrainei, asa cum numeste oficial Kremlinul agresiunea militara de mari proportii impotriva tarii noastre, ci de un razboi, a declarat reprezentantul…

- Imagini cutremuratoare au aparut pe Internet, surprinse in Ucraina, pe masura ce au trecut peste 40 de zile de cand a inceput razboiul. O inregistrare aparuta pe Twitter e de-a dreptul inspaimantatoare. E vorba de imagini cu o salva de rachete Iskander-M rusa ce au vizat forțele ucrainene din regiunea…

- Astfel, fortele rusesti au incercat sa efectueze o retragere ordonata din pozitiile lor din jurul Kievului, cu forte de acoperire desemnate, sprijinite de artilerie si plantare de mine, pentru a permite retragerea corpului principal, scrie adevarul.ro . Corpul principal al trupelor rusesti s-a retras…

- Rusia spune ca a lovit „ținte militare” din orașul Liov, in vestul Ucrainei, cu rachete de croaziera, a declarat duminica, 27 martie, Ministerul rus al Apararii. Rusia continua „operațiunea militara speciala” Armata rusa a lovit un depozit de combustibil, care a fost folosit de forțele ucrainene din…

- Razboi in Ucraina, ziua 26. Autoritațile ruse au afirmat ca au lansat un alt atac cu rachete hipersonice asupra Ucrainei, pentru a doua zi consecutiv. Un bloc de locuințe cu 10 etaje a fost avariat grav, duminica, dupa explozia unui obuz in nord-vestul Ki

- Teatrul din Mariupol, oraș din sudul Ucrainei, a fost vizat de un atac aerian rusesc. Grav avariata, cladirea adapostește sute de civili. Cuvantul „COPII”, vizibil din cer, era insa scris cu litere uriașe in fața și in spatele cladirii. Autoritațile din Mariupol semnalizasera astfel, in limba rusa,…

- UPDATE 4 Viceministrul de externe rus a amenintat sambata Statele Unite, declarand ca Rusia ar putea lua la tinta transporturile de arme catre Ucraina, unde armata rusa avanseaza de doua saptamani, noteaza France Presse. „Am avertizat Statele Unite ca livrarea de arme pe care o orchestreaza din mai…