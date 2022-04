Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina a intrat in cea de-a 62 zi iar rușii spun ca nu e momentul pentru o incetare a focului. Podul Zatoka din Odesa a fost aruncat in aer, spune purtatorul de cuvant al Administrației Militare Regionale Odesa, Serhii Bratchuk

O a treia groapa comuna a fost gasita in apropiere de Mariupol, a declarat marți primarul orașului asediat…

- Razboiul din Ucraina a intrat in cea de-a 62 zi iar rușii spun ca nu e momentul pentru o incetare a focului. Doua rachete au lovit orașul Zaporojie, anunța administrația militara din Ucraina, potrivit CNN.

- Razboiul din Ucraina a intrat in cea de-a 62 zi iar rușii spun ca nu e momentul pentru o incetare a focului. Autoritațile de la Tiraspol vorbesc despre noi explozii in zona. Ministerul de Interne anunța doua antene bombardate. Acestea transmiteau posturi

- Razboiul din Ucraina, intrat in ziua a 46-a, pare sa se afle intr-o etapa de acalmie, insa analiștii militari avertizeza ca este doar liniște dinaintea furtunii, trupele ruse regrupandu-se pentru a declanșa o ofensiva puternica in estul și sudul țarii, informeaza Digi24.ro .

- Ucraina face o noua descoperire macabra. O groapa comuna cu zeci de civili uciși, gasita in Buzova, in apropiere de Kiev. Numarul persoanelor decedate nu a fost confirmat pana in acest moment. Trupurile neinsuflețute ar fi fost lasate intr-un șant sapat langa o benzinarie.

Orasul ucrainean Zaporojie - crutat in mare parte de ofensiva rusa si care este refugiul ucrainenilor care fug din orasul asediat Mariupol, a fost vizat miercuri de atacuri vizand una dintre gari, anunta autoritatile locale, relateaza AFP, potrivit news.ro.