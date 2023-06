Stiri pe aceeasi tema

- Martorii oculari de la atacul rusesc din Kryvyi Rih, din noaptea de 13 iunie, au oferit detalii despre atac. In special, oamenii iși amintesc de explozia teribila. Victimele au reușit sa ia cu ei doar un set minim de lucruri.O mama si fata ei, Lyudmila si Tatiana, spun ca au reusit sa ia apa și lucrurile…

- Un alt general rus ucis in Ucraina anunța Nexta. Potrivit Mediazone este al cincilea general rus ucis de la inceputul lunii iunie. CITESTE SI Joe Biden are probleme de sanatate: președintele SUA anuleaza unele evenimente 08:30 551 BREAKING NEWS UPDATE - Atac masiv de rachete asupra orașului…

- Cel putin 120 de persoane si-au pierdut viata si mai mult de 800 au fost ranite, dupa ce doua trenuri au intrat in coliziune in estul Indiei, informeaza Rador."Zece-cincisprezece oameni au cazut peste mine cand s-a petrecut accidentul. Totul a a luat-o razna. Eram dedesubtul gramezii", a declarat…

- Startup-urile din zona masinilor zburatoare si tehnologiile aferente intra pe ultima suta de metri in China, inainte sa fie dat startul oficial comercializarii acestora.Startup-urile de masini zburatoare din China sunt convinse ca in doi ani, cel mult trei, legislatia si piata vor permite comercializarea…

- Avalansa in Nepal: O persoana a murit si alte doua persoane au fost date disparute.O femeie a murit, iar alte doua persoane sunt date disparute in urma unei avalanse produse duminica in districtul Bajhang din vestul indepartat al Nepalului, transmite agentia Xinhua. CITESTE SI BREAKING NEWS Rușii…

- Slovacia va institui, in perioada 24 mai-8 iunie, controale la frontierele cu Austria, Cehia, Polonia și Ungaria, anunța Ministerul roman al Afacerilor Externe, informeaza Rador.Potrivit sursei, decizia cu caracter temporar a fost luata in contextul organizarii a doua evenimente majore - Forumul…

- Este a 437-a zi de razboi la scara larga in Ucraina. Fostul președinte american, Bill Clinton, a afirmat ca știa inca din 2011, cu trei ani inainte de anexarea ilegala a Crimeei, ca Vladimir Putin va ataca Ucraina.

- In ultimele zile, a existat o serie de evenimente și declarații cu privire la conflictul din Crimeea și estul Ucrainei. Forțele ucrainene susțin ca au doborat o racheta deasupra unui oraș din Crimeea ocupata. In același timp, președintele ucrainean Zelenski a facut o declarație ferma ca Ucraina nu va…