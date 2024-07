Razboi in Ucraina!: Doua aeronave F-16 au decolat din Baza 86 Aeriana Borcea pentru monitorizarea situatiei aeriene in judetul Tulcea

Stiri pe aceeasi tema

- „Va semnalam o noua incercare de dezinformare pornita de canalele de propaganda asociate Federatiei Ruse cu privire la o serie de misiuni de zbor executate saptamana trecuta de aeronave F-16 in spatiul aerian ucrainean, in regiunea Odessa. Asa-zise „surse”, neidentificate in postarea de pe platforma…

- Liderul AUR, George Simion, candidat la alegerile prezidentiale, critica dur acordul semnat intre Romania si Ucraina la summitul NATO, afirmand ca prin acest acord tara noastra se implica in mod direct in razboi.

- B1.ro Ministerul Apararii Naționale (MApN) a ridicat de la sol doua aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Romane de pe Baza 85 Aeriana Borcea, pentru monitorizarea situației aeriene, dupa ce locuitorii din Tulcea au primit sambata dimineața un mesaj RO-Alert. Cetațenii au fost avertizați ca ar putea cadea…

- In dimineața zilei de 6 iulie, forțele ruse au executat o noua serie de atacuri asupra unor obiective din Ucraina, in proximitatea graniței cu Romania din județul Tulcea. Traiectoria dronelor a determinat Ministerul Apararii Naționale (MApN) sa puna in alerta Serviciul de Poliție Aeriana. In urma detectarii…

- Forte ale Ministerului Apararii Nationale efectueaza, sambata, cercetari intr-o zona a Deltei Dunarii in eventualitatea existentei unor obiecte cazute pe teritoriul Romaniei, dupa ce dimineata au existat informatii potrivit carora in perimetrul respectiv s-ar fi auzit zgomotul unei explozii. Potrivit…

- Locuitorii din județul Tulcea au primit un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert, care a vizat localitațile situate la granița cu Ucraina. In mesaj, oamenii au fost avertizați asupra pericolului caderii de obiecte din spațiul aerian, in contextul atacului cu drone.„In dimineața zilei de 6 iulie,…

- In dimineata zilei de 6 iulie, fortele ruse au executat o noua serie de atacuri asupra unor obiective din Ucraina, in proximitatea granitei cu Romania din judetul Tulcea.Potrivit unui comunicat pus la dispozitie de MApN, in urma detectarii dronelor rusesti care se indreptau spre teritoriul ucrainean,…

- Peste 1.200 de persoane din mediul rural au beneficiat, prin intermediul celei de a treia editii a Caravanei „Sanatatea vine la tine”, de testari medicale gratuite, care au aratat ca mai mult de jumatate dintre cei testati sufera de prediabet sau diabet, a afirmat Cezar Irimia, presedintele Aliantei…