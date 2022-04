Oficialii ruși au acuzat sambata Youtube, deținut de gigantul american Google, ca a suspendat contul canalului parlamentar rus Duma Tv, promițand represalii care au starnit temeri de blocarea serviciului in Rusia. Președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, a susținut ca postul Youtube al Camerei inferioare a parlamentului rus, „Duma-TV”, a fost blocat, denunțand o masura de […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Decizie radicala a Google / Moscova: „YouTube și-a semnat propria condamnare” first appeared on Ziarul National .