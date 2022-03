Platformele Meta vor permite utilizatorilor de Facebook și Instagram din unele țari sa permita violența impotriva rușilor și soldaților ruși in contextul invaziei Ucrainei, potrivit Reuters. Compania de social media permite, de asemenea, temporar unele postari care incurajeaza la moartea președintelui rus Vladimir Putin sau președintelui din Belarus Alexander Lukașenko, potrivit e-mailurilor interne adresate moderatorilor […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Decizie HALUCINANTA: Facebook și Instagram permit mesaje care incita la ura impotriva rușilor! first appeared on Ziarul National .