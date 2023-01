Fondatorul grupului paramilitar Wagner, Evgeni Prigojin, a declarat sambata ca doreste ca fortele sale si armata rusa sa captureze micul oras Bahmut din estul Ucrainei, deoarece acolo sunt „orase subterane”, unde pot sta trupe si tancuri, reateaza Reuters. Efortul rusesc de peste cinci luni de a incerca sa captureze Bahmut i-a nedumerit pe unii analisti […] The post Razboi in Ucraina. De ce vrea liderul grupului Wagner sa cucereasca orașul Bahmut: „Este o retea de orase subterane” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .