Poziția de echilibristica a SUA, care acorda un ajutor militar considerabil Ucrainei in timp ce face totul pentru a evita extinderea conflictului catre alte țari, devine din ce in ce mai greu de pastrat, intr-un moment in care imaginile abuzurilor atribuite armatei ruse sunt in creștere. De la inceputul invadarii Ucrainei de catre Rusia, SUA […]