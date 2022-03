RĂZBOI ÎN UCRAINA. De bombardează rușii turnurile de televiziune Rusia bombardeaza turnurile de televiziune pentru a-i lasa pe ucraineni fara internet și acces la informațiile vitale. Rusia ar putea viza comunicațiile ucrainene pentru a taia accesul civililor la internet și la știri, pe masura ce invazia lor continua, a spus Ministerul ucrainean al Apararii. Vladimir Putin a facut pana acum progrese limitate in cucerirea […] The post RAZBOI IN UCRAINA. De bombardeaza rușii turnurile de televiziune first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

