- Autoritatile de la Kiev au anuntat ca au facut un nou schimb de prizonieri cu Rusia. Astfel, 50 de militari ucraineni s-au intors acasa, in a doua zi a Craciunului pe stil vechi. In schimb, Moscova a anuntat ca a ucis 600 de soldati ucraineni, intr-un singur atac, la Kramatorsk.

- Razboi in Ucraina, ziua 311. "In noul an, apararea aeriana a Ucrainei va deveni și mai puternica, și mai eficienta", a declarat Zelenski in discursul sau video zilnic, adaugand ca acest pas ar putea face ca apararea aeriana a Ucrainei sa fie cea mai puter

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a vizitat linia frontului din Ucraina pentru a inspecta pozițiile armatei sale, a anunțat joi ministerul, a doua vizita de acest fel in mai puțin de o saptamana. „In prima linie”, Serghei Șoigu „a verificat condițiile de desfașurare a personalului și echipamentelor…

- Presedintele rus Vladimir Putin este asteptat sa stabileasca, miercuri, obiectivele militare pentru 2023, intr-o intalnire cu oficialii apararii. In cadrul reuniunii ministrului apararii, Serghei Soigu, va transmite un mesaj.

- Aliatul fidel al lui Vladimir Putin - Dmitri Medvedev amenința tarile NATO care ajuta Ucraina in razboi pentru a face fața atacurilor devastatoare ale trupelor ruse.Fostul presedinte si premier rus Dmitri Medvedev, actualul vicepresedinte al Consiliului pentru Securitate Nationala, a avertizat vineri…

- Razboi in Ucraina, ziua 292. De mai bine de sapte luni, orasul Bahmut din Ucraina este scena unor lupte si bombardamente sangeroase care au ucis si ranite sute de civili. Odata cu venirea iernii, viata localnicilor a devenit si mai grea.

- Militarii din Rusia și Belarus se antreneaza pentru a forma „o singura armata”, a declarat președintele de la Minsk, Aleksandr Lukașenko. Acesta a susținut ca militarii ruși și belaruși se antreneaza „ca un singur grup, o singura armata” pentru a respinge un posibil atac din exterior. Declarația lui…

- Primii soldați ucraineni au ajuns in mijlocul orașului Herson, unde au fost intampinați de mulțimi de civili. Un consilier din ministerul ucrainean al apararii a anunțat ca trupele ucrainene dețin „aproape controlul total”. Ministerul rus al Apararii a anunțat vineri ca trupele ruse s-au retras de pe…