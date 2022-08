Contraofensiva ucraineana din sudul tarii „prinde contur” in jurul orasului Herson, ocupat, se laudat in urma cu puțin timp ucrainenii. Se pare insa ca adevarul este altul, dupa cum dezvaluie un soldat din armata ucraineana. Mesaje pesimiste din interiorul armatei ucrainene Volodimir Demcenko, un regizor ucrainean de film ajuns soldat, face dezvaluiri de pe front […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Contraofensiva ucraineana din sudul țarii n-a dus la nimic. Dezvaluiri incredibile din interiorul armatei: Rușii avanseaza lent dar constant first appeared on Ziarul National .