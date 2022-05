Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 84. Seful grupului de lupta NATO in Romania a explicat pentru Antena 3 stadiul operațiunilor desfașurate de grupul tactic de militari francezi si americani care se antreneaza alaturi de militarii romani in tara noastra.

- Razboi in Ucraina, ziua 73. Intr-o rara relatare concordanta a situației, Ucraina și Rusia au anunțat, separat, evacuarea a 50 de civili de la uzina Azovstal, inca aparata de batalionul Azov. Fostul mare șahist Garry Kasparov a analizat la Antena 3 cum a

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu, afirma ca exista „indicii clare” ca in Ucraina au avut loc crime de razboi, acesta fiind motivul pentru care Romania s-a alaturat altor zeci de state care au sesizat Curtea Penala Internationala cu privire la actiunile Rusiei in Ucraina.

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, a declarat miercuri seara, 23 martie, la Antena 3, ca proiectul de lege care putea constitui baza legala pentru instaurarea așa numitei situații de criza in Romania, in contextul invadarii Ucrainei de catre Rusia, și care prevedea, printre altele, ca barbații…

- Solicitarea României, alaturi de a altor 38 de state, ca Rusia sa fie investigata pentru comiterea de crime de razboi în Ucraina a scurtat timpul anchetei de la Curtea Penala Internationala (CPI), a declarat joi seara ministrul român de externe, Bogdan Aurescu. „Sunt indicii…

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Evacuarea civililor din orasul Mariupol, oras devastat de bombardamente a inceput. Negocierile dintre Ucraina si Rusia, programate pentru acest weekend, au fost amanate, in timp ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a amenint

