Stiri pe aceeasi tema

- "Numele meu este Aliia Roza și o sa va impartașesc cateva informații care, probabil, va vor ajuta sa gasiți un raspuns la intrebarea principala, și anume daca domnul Vladimir Putin va incepe un razboi nuclear. Domnul Putin a fost un spion rus așa cum și eu am fost, incepand cu varsta de 18 ani. Am primit…

- Unul dintre cei mai cunoscuti jurnalisti ucraineni, Dmitri Gordon, sustine ca invazia rusa in Ucraina nu putea fi evitata, deoarece liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, mereu a urmarit scopul de a reface URSS, insa deja fara prezenta tarilor baltice, dar in componenta careia sa intre Moldova, Belarus…

- Ofensiva militara a lui V. Putin in Ucraina pare de neoprit, ceea ce este și un efect al spaimei. Invocarea indiferenței NATO de catre președintele ucrainean Zelenschi reprezinta, in fapt, un neadevar. NATO nu poate interveni in conflict, așa cum nu poate accepta ca membru aceasta țara, avand in vedere…

- Vladimir Putin și-a spus condițiile pentru a pune capat invaziei Ucrainei. Președintele rus a avut o convorbire telefonica recenta. Liderul rus i-a transmis unui oficial lista sa de condiții. De asemenea, potrivit unui rezumat facut de Kremlin la discuția menționata, Putin a spus ca Rusia este gata…

- In urma cu puțin timp, președintele Vladimir Putin a avut un discurs, dupa Consiliul de securitate in care era de așteptat sa declare legea marțiala. Vladimir Putin a anunțat joi seara ca guvernul va recompensa familia fiecarui soldat mort in Ucraina cu 7 milioane de ruble (circa 58.000 de euro astazi…

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut o greseala teribila de calcul. Cand si-a lansat invazia pe scara larga in Ucrainei pe 24 februarie, liderul de la Kremlin a crezut ca este usor sa porneasca un razboi impotriva conducerii politice a tarii. Se pare ca a cazut in capcana propriei propagande ca Ucraina…

- Președintele Joe Biden intenționeaza sa vorbeasca sambata cu președintele rus Vladimir Putin, dupa ce SUA au avertizat vineri ca Rusia ar putea ataca Ucraina cu bombe și rachete in orice moment, relateaza CNN, care citeaza sub anonimat „o persoana familiarizata cu acest subiect”. La randul sau, Palatul…

- Parchetul ucrainean a cerut luni unui tribunal sa-l plaseze in detentie pe fostul presedinte ucrainean, miliardarul Petro Porosenko, sau sa-i impuna sa plateasca o cautiune in valoare de 30 de milioane de euro, relateaza AFP. Un reprezentant al parchetului a cerut, in aceasta sedinta, o cautiune in…